Родственники молодоженов устроили драку за десерт на свадьбе в Индии

В Индии свадебную церемонию в штате Бихар отменили после потасовки между родственниками жениха и невесты, причиной конфликта стала нехватка десерта. Об этом сообщает NDTV.

Инцидент произошел 29 ноября в городе Бодхгая. После завершения всех брачных ритуалов гости собрались на совместную трапезу. Вскоре выяснилось, что на всех не хватило сладкого десерта — творожных шариков с сиропом.

Поскольку организацией свадьбы занималась сторона жениха, родные невесты обвинили их в срыве праздника. Скандал перерос в драку, в ход пошли пластиковые стулья и столы. После потасовки родственники жениха выразили готовность продолжить праздник, однако семья невесты отказалась и потребовала вернуть приданое. Также мать жениха заявила, что в ходе драки кто-то со стороны невесты похитил свадебные украшения.

До этого в Индии массовая свадьба на 383 пары закончилась дракой из-за бесплатных чипсов. Несколько человек получили серьезные травмы. Известно, что на одного ребенка в давке опрокинули горячий чай. Местные власти пока не прокомментировали произошедшее.

