СМИ: жена соратника Ермака купила таунхаус под Вашингтоном

РИА Новости: жена соратника Ермака купила дом в США за $603,5 тысячи
Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Жена Артема Колюбаева, давнего приятеля Андрея Ермака, который недавно оставил пост главы офиса президента Украины из-за громкого коррупционного скандала, стала обладательницей таунхауса стоимостью $603,5 тыс. в пригороде Вашингтона, всего в получасе езды от Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

Артем Колюбаев известен как один из ближайших друзей Ермака. Их связь подтверждается многолетним сотрудничеством в украинском кинематографе. После того как Ермак занял высокий пост, бизнес Колюбаева диверсифицировался в прибыльные отрасли, такие как оборона и строительство. Имя Колюбаева неоднократно фигурировало в журналистских расследованиях, которые указывали на его связь с финансовыми потоками, контролируемыми окружением Ермака.

Согласно данным агентства, покупка таунхауса была совершена Колюбаевой 22 сентября 2023 года. Объект площадью 168 квадратных метров включает в себя три спальни, три ванные комнаты, современно оборудованную кухню и ухоженный двор с оградой.

Журналист агентства лично посетил адрес, указанный в реестре, и подтвердил, что таунхаус находится в тихом, благоустроенном районе с ухоженными домами и спокойными улицами. На окнах дома, принадлежащего жене Колюбаева, частично закрыты жалюзи, а возле входа припаркован кроссовер Volvo XC60 2025 года выпуска, чья стартовая цена в США составляет $50,9 тыс.

Ранее СМИ сообщили, что Ермак участвовал в воровстве выделенных Западом денег на подземные школы.

