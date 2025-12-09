На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне этой осенью активно заказывали товары для здоровья и отдыха

Этой осенью россияне часто заказывали товары для здоровья и продукты питания
Shutterstock/FOTODOM

Россияне этой осенью активно заказывали категории товаров «Здоровье», «Спорт и отдых» и «Продукты питания». В сентябре и октябре суммарное количество посылок в этих разделах выросло на треть. Об этом говорят данные CDEK и CDEK.Shopping, с которыми ознакомилась «Газета.Ru».

Категория «Здоровье» пользовалась особой популярностью в осенние месяцы. Количество оздоровительных посылок в CDEK увеличилось на 37% в сентябре к прошлому году и на 18% в октябре. Такой тренд отслеживается и в рамках сервиса CDEK.Shopping. В сентябре число заказов выросло на 30% к прошлому году, а в октябре — на 58%. Сильнее всего увеличился спрос на товары от простуды: в 3,5 раза больше, чем год назад. Чаще всего пользователи заказывали мед, приборы для здоровья, травяные напитки, витамины и Омега-3, а также различные оздоровительные комплексы.

В сегменте «Продукты питания» в CDEK количество посылок выросло на 39% в сентябре в сравнении с прошлым годом, а в октябре — на 28%. В CDEK.Shopping особый рост в категории появился только в октябре. Число покупок увеличилось на 35%, а оборот — примерно на 60%. Популярностью у россиян пользовались турецкий молотый кофе в крупных упаковках, сиропы для домашних напитков, капсулы для кофемашин и редкие чаи, которые не всегда бывают в магазине у дома.

По данным CDEK, в этом году россияне стали чаще получать посылки в категории «Спорт и отдых»: заметен рост на 16% в сентябре и на 12% в октябре в сравнении с прошлым годом. Статистика показывает, что спрос перешел в рост именно в октябре (+21% по числу заказов и +10% по обороту). Лидером стал подраздел «Походы и активный отдых» — в октябре заказов почти на 67% больше, чем в 2024 году. В топе продаж — трекинговые ботинки и кроссовки, а также снаряжение для походов и кемпинга. Высокий спрос наблюдался и на универсальные спорттовары, рыболовные принадлежности, спортивную одежду и питание.

Ранее россиянам объяснили, как отличить рабочие БАДы от пустышек.

