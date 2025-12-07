Telegram внедрил Passkey для авторизации на iOS и Android

Мессенджер Telegram добавил функцию беcпарольной авторизации Passkey для пользователей iOS и Android. Новая опция доступна в разделе «Конфиденциальность» в настройках. Для её активации нужно создать ключ доступа и подтвердить личность с помощью Face ID, Touch ID или кода-пароля.

«Ключ входа будет храниться на устройстве и позволит входить в аккаунт без дополнительных подтверждений в виде SMS-кодов и паролей», — пояснили в описании функции.

О том, что Telegram начал тестировать авторизацию через менеджеры паролей, писал 3 декабря «Код Дурова».

Эта функция является частью глобального отраслевого тренда на отказ от уязвимых паролей и одноразовых SMS-кодов, которые подвержены фишингу и SIM-свопу. Ранее аналогичную технологию внедрили такие крупные платформы, как Google Account, Apple ID, Microsoft, а также российский сервис VK. Ожидается, что Passkey в Telegram станет доступен всем пользователям в одном из ближайших стабильных обновлений.

Telegram — это мессенджер, созданный в 2013 году братьями Павлом и Николаем Дуровыми. В 2025 году ежемесячная аудитория сервиса превысила 1 млрд пользователей.

Ранее Владимир Путин заявил о влиянии мессенджеров на молодежь.