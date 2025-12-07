На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший работник в маске ограбил бухгалтерию предприятия на 1,8 млн рублей

В Калининградской области задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на бухгалтерию торговой компании. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел на территории оптового склада предприятия по продаже молочной продукции. Бывший работник проник на территорию в маске, он подошел к сотруднице, шедшей в бухгалтерию, угрожая расправой, заставил проводить его в офис. В помещении мужчина распылил перцовый баллончик в сторону женщины и ее коллег, после чего, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал денег.

Сотрудницы, опасаясь за свою жизнь, передали ему более 1,8 миллиона рублей, принадлежащих компании. После этого преступник скрылся. Полиция установила личность и местонахождение подозреваемого. Его задержали при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии. У фигуранта изъяли 780 тысяч рублей из похищенной суммы. По его словам, использовавшийся пневматический пистолет он выбросил. Местонахождение остальных денег устанавливается.

Возбуждено уголовное дело о разбое, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Оренбурге юноша избил прохожего, приняв его за грабителя.

