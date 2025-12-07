На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Лента.ру» рассказала о самой жестокой банде киллеров, отправившей на тот свет 49 человек

«Лента.ру»: киллер Джако создал самую жестокую группировку в России в 2000-е
Interpol

Банда киллеров под предводительством Аслана Гагиева, наиболее известного как Джако (на фото), считалась самой мощной и безжалостной преступной группировкой в стране в 2000-х. Об этом пишет «Лента.ру».

По данным издания, глава ОПГ прибыл в Москву из Грузии и стал интересоваться криминальными делами. Группировка Гагиева была сформирована из шести автономных бригад. Вступить в нее могли лица после тщательной проверки.

За несколько лет киллеры отправили на тот свет 49 человек. Жертвами бандитов были высокопоставленные чиновники. Также они не щадили и своих соратников, которые по определенным причинам хотели покинуть ОПГ. Например, активный участник группировки Максим Николаев был измучен и жестоко убит подельниками за попытку выйти из игры, пишет «Лента.ру».

Летом 2023 года участники бригад и ближайшие подручные главаря Джако получили от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения. В сентябре 2023 года был вынесен приговор самому Джако, его пожизненно лишили свободы. По версии следствия, за время существования группировки он заработал и вывел за границу около €2 млрд. Найти эти деньги до сих пор не удалось.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о банде ГТА, которая два года держала в страхе все Подмосковье.

