В Бурятии мусоровоз сбил женщину, выбежавшую на пешеходный переход

В Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину на пешеходном переходе

В Октябрьском районе Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину, перебегавшую дорогу на красный сигнал светофора, пострадавшую не спасли. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.

Инцидент произошел на остановке «Юношеская библиотека» и попал на записи камер видеонаблюдения. По данным Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», женщина выбежала на пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Водитель мусоровоза пытался уйти от столкновения и врезался в дорожное ограждение. Прибывшая на место бригада медиков скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, но спасти ее не удалось. На месте работают экстренные службы.

