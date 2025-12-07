На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии мусоровоз сбил женщину, выбежавшую на пешеходный переход

В Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину на пешеходном переходе
true
true
true

В Октябрьском районе Улан-Удэ мусоровоз сбил женщину, перебегавшую дорогу на красный сигнал светофора, пострадавшую не спасли. Об этом сообщает городской комитет по транспорту.

Инцидент произошел на остановке «Юношеская библиотека» и попал на записи камер видеонаблюдения. По данным Telegram-канала «Весь Улан-Удэ», женщина выбежала на пешеходный переход на красный сигнал светофора.

Водитель мусоровоза пытался уйти от столкновения и врезался в дорожное ограждение. Прибывшая на место бригада медиков скорой помощи доставила пострадавшую в больницу, но спасти ее не удалось. На месте работают экстренные службы.

До этого машина сбила восьмилетнюю девочку, перебегавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Прокопьевске, и попало на видео. В результате аварии ребенок получил травмы.

Ранее в Петербурге легковушка протаранила ограждение моста и упала в воду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами