Россиян предупредили о скрытых опасностях новогодних ароматических свечей

Ароматические свечи создают уют, однако их использование может негативно влиять на качество воздуха в помещении. Ключевой фактор риска — это продолжительное горение свечи в замкнутом, непроветриваемом пространстве, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«В основе проблемы лежит такое физико-химическое явление, как неполное сгорание — то есть неполное окисление углеводородов, составляющих основу свечи. Для полного сгорания, при котором образуются относительно безопасные углекислый газ и вода, требуется постоянный и достаточный приток кислорода. В замкнутом объеме комнаты, особенно при длительном горении нескольких свечей, воздух в непосредственной близости от пламени постепенно обедняется кислородом. Это приводит к тому, что молекулы окисляются лишь частично. При неполном сгорании происходит образование целого комплекса вредных летучих соединений, среди которых угарный газ, альдегиды, включая формальдегид, алкены и другие органические соединения», — объяснил он.

Особую роль в этом процессе играют синтетические ароматизаторы. При горении при температуре, недостаточно высокой для полного сгорания, или при недостатке кислорода их сложные молекулы подвергаются пиролизу — термическому разложению, в результате которого могут образовываться токсичные простые ароматические углеводороды, в частности, бензол и толуол. Бензол является веществом, способным провоцировать развитие онкологических заболеваний. Он также обладает способностью накапливаться в тканях, вызывая долгосрочные негативные последствия. Толуол оказывает выраженное токсическое действие на нервную систему, вызывая головные боли, головокружение и нарушения координации, а при регулярном воздействии может приводить к повреждению почек и печени.

«Важно отметить, что риск несут не материалы сами по себе (будь то парафин или натуральный воск), а именно условия горения. Даже дорогая соевая свеча с натуральной отдушкой при тлении в душной комнате будет производить вредные продукты неполного сгорания, хотя и в меньшем количестве», — предупредил Дорохов.

Для безопасного использования ароматических свечей рекомендуется соблюдать несколько простых правил. Горение любой свечи должно происходить в хорошо проветриваемом помещении не более 2–3 часов подряд.

«Категорически не рекомендуется использовать аромасвечи в комнатах с недостаточной вентиляцией, а также в присутствии людей с респираторными заболеваниями. Регулярная влажная уборка помогает удалять оседающие частицы продуктов горения с поверхностей в помещении, что особенно важно для поддержания здоровой воздушной среды», — резюмировал химик.

