На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о скрытых опасностях новогодних ароматических свечей

Химик Дорохов назвал ароматические свечи скрытым источником токсинов в доме
true
true
true
close
Shutterstock

Ароматические свечи создают уют, однако их использование может негативно влиять на качество воздуха в помещении. Ключевой фактор риска — это продолжительное горение свечи в замкнутом, непроветриваемом пространстве, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«В основе проблемы лежит такое физико-химическое явление, как неполное сгорание — то есть неполное окисление углеводородов, составляющих основу свечи. Для полного сгорания, при котором образуются относительно безопасные углекислый газ и вода, требуется постоянный и достаточный приток кислорода. В замкнутом объеме комнаты, особенно при длительном горении нескольких свечей, воздух в непосредственной близости от пламени постепенно обедняется кислородом. Это приводит к тому, что молекулы окисляются лишь частично. При неполном сгорании происходит образование целого комплекса вредных летучих соединений, среди которых угарный газ, альдегиды, включая формальдегид, алкены и другие органические соединения», — объяснил он.

Особую роль в этом процессе играют синтетические ароматизаторы. При горении при температуре, недостаточно высокой для полного сгорания, или при недостатке кислорода их сложные молекулы подвергаются пиролизу — термическому разложению, в результате которого могут образовываться токсичные простые ароматические углеводороды, в частности, бензол и толуол. Бензол является веществом, способным провоцировать развитие онкологических заболеваний. Он также обладает способностью накапливаться в тканях, вызывая долгосрочные негативные последствия. Толуол оказывает выраженное токсическое действие на нервную систему, вызывая головные боли, головокружение и нарушения координации, а при регулярном воздействии может приводить к повреждению почек и печени.

«Важно отметить, что риск несут не материалы сами по себе (будь то парафин или натуральный воск), а именно условия горения. Даже дорогая соевая свеча с натуральной отдушкой при тлении в душной комнате будет производить вредные продукты неполного сгорания, хотя и в меньшем количестве», — предупредил Дорохов.

Для безопасного использования ароматических свечей рекомендуется соблюдать несколько простых правил. Горение любой свечи должно происходить в хорошо проветриваемом помещении не более 2–3 часов подряд.

«Категорически не рекомендуется использовать аромасвечи в комнатах с недостаточной вентиляцией, а также в присутствии людей с респираторными заболеваниями. Регулярная влажная уборка помогает удалять оседающие частицы продуктов горения с поверхностей в помещении, что особенно важно для поддержания здоровой воздушной среды», — резюмировал химик.

Ранее ветеринар предупредила о самых опасных для питомцев новогодних украшениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россию накрыла волна гонконгского гриппа. Насколько он опасен и как защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами