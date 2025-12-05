На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России представлен первый доклад о развитии местного самоуправления

Форум ВАРМСУ в Подмосковье объединил 750 представителей муниципалитетов России
Пресс-служба ВАРМСУ

Местное самоуправление — самый близкий к людям уровень публичной власти, от качества работы муниципальных служащих и их открытости к прямому диалогу зависит отношение жителей ко всей системе власти. Об этом заявил на форуме-выставке муниципальных практик «Большие решения малой Родины», организованном Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) замглавы управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев.

Мероприятие стартовало на площадке мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» 5 декабря и продлится два дня.

В ассоциации отметили, что форум-выставка проводится впервые. На площадку прибыли 750 представителей муниципальных образований из всех регионов России.

Также в рамках мероприятия ВАРМСУ впервые представила доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в России в 2024-2025 годах. В его основу легла собранная и обработанная ассоциацией информация из регионов, а также данные, полученные в ходе реализации ее ключевых проектов.

«Доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в России является выражением позиции муниципального сообщества по актуальным вопросам развития и укрепления местного самоуправления как базового уровня единой системы публичной власти», — подчеркнул Грачев.

Сопредседатель ВАРМСУ и глава Югры Руслан Кухарук акцентировал внимание на том, что именно от муниципальных лидеров зависит, насколько полно позиция местного самоуправления будет отражена в стратегической повестке региона и страны.

Отмечается, что результатом работы ассоциации также стал важный для муниципалитетов законопроект о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности в отношении органов МСУ и их должностных лиц. 31 октября проект закона внесен правительством в Госдуму.

Также участники форума познакомились с опытом формирования системы местного самоуправления в Донбассе и Новороссии, реализации проекта муниципального наставничества, обсудили о кадровое обеспечение МСУ и повышение квалификации служащих. Отдельное внимание было уделено международной деятельности ВАРМСУ.

В ассоциации добавили, что доклад будет передан председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и послужит основой для дальнейшего развития и поддержки муниципалитетов. Теперь ВАРМСУ будет готовить его ежегодно.

