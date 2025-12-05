Сбер запустит программу музейного волонтерства

Сбер анонсировал запуск направления музейное волонтерство, чтобы сохранить культурное наследие для будущих поколений и сделать музеи доступнее, сообщает пресс-служба банка.

Как рассказали в Сбере, волонтеры помогают сохранить культурно-историческое наследие. Например, в Оренбургской области волонтеры создают арт-объекты на остановках транспорта, а в Черноисточинске волонтеры организовали историко-экологический кластер.

Также в 2025 году появились первые проекты поддержки музеев. Воронежский музей имени И.Н. Крамского создал квизы для юных посетителей, а в музее-заповеднике «Петергоф» запустили сбор пластика для обмена на саженцы в парке музея.

Всего в движении волонтеров Сбера принимают участие 40 тыс. человек, реализуя 1,2 тыс. проектов.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, Сбер занимает лидирующие позиции среди российских компаний по вкладу в ВВП через волонтерский труд.

«В свободное от работы время наши волонтеры учат детей, помогают людям старшего поколения, спасают животных, поддерживают оказавшиеся в трудной ситуации семьи.

Настоящим примером стойкости и неравнодушия стали волонтеры, которые приехали спасать берега Черного моря после экологического бедствия — разлива мазута», — сказал он.