Rambler&Co дважды победил на премии «Рейтинг Рунета – 2025»

Медиахолдинг Rambler&Co получил две награды премии «Рейтинг Рунета – 2025» в категории «Культура. Искусство. Общество», сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Проект «Ленты.ру» «Русская мефедроновая чума» занял первое место. Проект представляет из себя интерактивное расследование.

Также проект «Газеты.Ru» «Полет с Гагариным», рассказывающий о легендарной миссии 12 апреля 1961 года, занял третье место.

Как отметил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, визуальный сторителлинг является полноценным языком общения с аудиторией.

«Сегодня медиахолдинг Rambler&Co создает мультиформатные проекты, используя те инструменты и форматы, к которым привык современный потребитель контента: интерактив, звук, движение. Мы осознанно применяем всю выразительную силу визуальных коммуникаций и мультимедиа, чтобы сложные и важные истории не просто рассказывались, а проживались читателем», — рассказал он.