Казанская пенсионерка прикурила от Вечного огня и попала под суд

«Татар-информ»: в Казани будут судить пенсионерку, прикурившую от Вечного огня

В Казани перед судом предстанет 76-летняя женщина, которая прикурила от Вечного огня. Об этом сообщает «Татар-информ».

В Верховном суде Татарстана 25 ноября начался процесс по делу пенсионерки. Ее обвиняют в реабилитации нацизма через осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества.

Все случилось 17 и 18 августа в парке Урицкого. По версии следствия, пожилая женщина прикурила сигарету от Вечного огня. На следующий день она повторила это действие. Один из инцидентов попал в объектив камеры — кадры распространились в социальных сетях и привлекли внимание правоохранительных органов.

Ранее судимый россиянин прикурил сигарету от пламени Вечного огня на Кубани.