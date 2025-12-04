Пассажирка подала в суд на авиакомпанию из-за унижения от бортпроводников

Пассажирка требует у авиакомпании $75 тыс. за то, что стюардесса облила ее водой

Пассажирка столкнулась с грубостью стюардессы и потребовала компенсацию от авиакомпанию. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Актриса Шарлет Чунг летела рейсом канадской авиакомпании WestJet WS1314 из Лос-Анджелеса в Виннипег 28 октября 2024 года. Во время полета мужчина, сидевший за ней, неоднократно и намеренно пинал ее кресло, а затем начал оскорблять девушку.

Когда Шарлет попыталась за себя постоять, вмешалась стюардесса, которая пригрозила девушке высадить ее. В итоге американку пересадили на другое место, но бортпроводники продолжали унижать ее перед всеми пассажирами, отказали в посещении туалета, а стюардесса вылила на девушку полный стакан воды.

Через неделю после инцидента Шарлет опубликовала видео в TikTok, в которых рассказала о ситуации. Ролики быстро стали вирусными, и WestJet вскоре выпустила официальное заявление, в котором заявила, что провела тщательное расследование и не нашла подтверждений рассказу пассажирки.

Теперь Шарлет требует компенсацию за травмы и моральный ущерб. Она подала иск в окружной суд Калифорнии с требованием свыше $75 тыс. Авиакомпания пока не комментировала ситуацию.

