На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пассажирка подала в суд на авиакомпанию из-за унижения от бортпроводников

Пассажирка требует у авиакомпании $75 тыс. за то, что стюардесса облила ее водой
true
true
true
close
Sebastian Kahnert/Global Look Press

Пассажирка столкнулась с грубостью стюардессы и потребовала компенсацию от авиакомпанию. Об этом сообщает портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Актриса Шарлет Чунг летела рейсом канадской авиакомпании WestJet WS1314 из Лос-Анджелеса в Виннипег 28 октября 2024 года. Во время полета мужчина, сидевший за ней, неоднократно и намеренно пинал ее кресло, а затем начал оскорблять девушку.

Когда Шарлет попыталась за себя постоять, вмешалась стюардесса, которая пригрозила девушке высадить ее. В итоге американку пересадили на другое место, но бортпроводники продолжали унижать ее перед всеми пассажирами, отказали в посещении туалета, а стюардесса вылила на девушку полный стакан воды.

Через неделю после инцидента Шарлет опубликовала видео в TikTok, в которых рассказала о ситуации. Ролики быстро стали вирусными, и WestJet вскоре выпустила официальное заявление, в котором заявила, что провела тщательное расследование и не нашла подтверждений рассказу пассажирки.

Теперь Шарлет требует компенсацию за травмы и моральный ущерб. Она подала иск в окружной суд Калифорнии с требованием свыше $75 тыс. Авиакомпания пока не комментировала ситуацию.

Ранее бортпроводник угостил ребенка-аллергика шоколадным батончиком и поплатился.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами