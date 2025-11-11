Бортпроводник угостил ребенка-аллергика шоколадным батончиком и поплатился

Женщина требует $5 млн у авиакомпании из-за анафилактического шока у ее ребенка

Женщина подала в суд на Qatar Airways и потребовала $5 млн после того, как у ее ребенка случился анафилактический шок из-за халатности экипажа. Об этом сообщает PYOK.

Инцидент произошел во время рейса из Вашингтона в Доху. Несмотря на предупреждение об аллергии ребенка на молочные продукты и орехи, бортпроводник дал трехлетней пассажирке шоколадный батончик KitKat.

После прибытия в Доху у девочки вновь началась аллергическая реакция, потребовавшая госпитализации в отделение интенсивной терапии. Мать подала иск, основываясь на Монреальской конвенции, согласно которой авиакомпания отвечает за пассажиров во время полета.

Она считает сумму в $5 млн справедливой компенсацией. По словам адвоката семьи, бортпроводники не обратились за помощью к медработникам и не приняли мер для обеспечения безопасности ребенка-аллергика.

