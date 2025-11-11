На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бортпроводник угостил ребенка-аллергика шоколадным батончиком и поплатился

Женщина требует $5 млн у авиакомпании из-за анафилактического шока у ее ребенка
true
true
true
close
Sebastian Kahnert/Global Look Press

Женщина подала в суд на Qatar Airways и потребовала $5 млн после того, как у ее ребенка случился анафилактический шок из-за халатности экипажа. Об этом сообщает PYOK.

Инцидент произошел во время рейса из Вашингтона в Доху. Несмотря на предупреждение об аллергии ребенка на молочные продукты и орехи, бортпроводник дал трехлетней пассажирке шоколадный батончик KitKat.

После прибытия в Доху у девочки вновь началась аллергическая реакция, потребовавшая госпитализации в отделение интенсивной терапии. Мать подала иск, основываясь на Монреальской конвенции, согласно которой авиакомпания отвечает за пассажиров во время полета.

Она считает сумму в $5 млн справедливой компенсацией. По словам адвоката семьи, бортпроводники не обратились за помощью к медработникам и не приняли мер для обеспечения безопасности ребенка-аллергика.

Ранее россиянин, чей отдых в Таиланде омрачило наводнение, засудил туроператора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами