Российская чиновница притворилась малоимущей и получила квартиру без очереди

В Амурской области у чиновницы отобрали квартиру, которую она получила незаконно

Чиновница из Амурской области получила квартиру без очереди, притворившись малоимущей. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Изначально квартира на улице Ленина в поселке Магдагачи стоимостью около 1,4 млн рублей была признана бесхозной и перешла в муниципальную собственность. В 2020 году ее стала арендовать бывшая сотрудница администрации поселка, а в 2023 году женщина встала на учет как нуждающаяся и бесплатно получила жилье в собственность.

Проверку по факту этой сделки начала прокуратура и установила, что администрация поселка нарушила процедуру предоставления жилья. В ходе проверки выяснилось, что новая собственница работала в администрации поселка и в подведомственном учреждении и была зарегистрирована как нуждающаяся без полного пакета документов, а ее супруг владел домом. Благодаря манипуляциям женщине удалось обойти 251 человека, некоторые из которых ждали жилья с 1987 года.

В итоге суд признал приватизацию квартиры незаконной и аннулировал право женщины на собственность.

