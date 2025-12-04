На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
87-летний инвалид почти сутки пролежал в туалете, застряв головой между трубами

В Сингапуре пенсионер застрял головой между трубами в туалете
zaobao.com.sg

Пожилой сингапурец поскользнулся в туалете, застрял между трубами и почти сутки провел в таком положении. Об этом сообщает портал Zaobao.

В заточении инвалид провел 18 часов, тревогу забил его друг, у мужчины был запасной ключ от квартиры пенсионера. Обнаружив пустые комнаты, он заглянул в туалет и увидел пострадавшего в полубессознательном состоянии с кровотечением из уха.

Он смог освободить его из ловушки и вызвал скорую. Пострадавшего доставили в больницу Чанги, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время жизни пенсионера ничего не угрожает.

До этого в Чехии мужчина застрял в зазоре между диваном и кроватью и провел так два дня. Полицейские, прибывшие на вызов, сначала не смогли дозвониться до пенсионера, но затем услышали тихие звуки в его квартире. Они взломали дверь и обнаружили хозяина в спальне.

Ранее пенсионер ограбил супермаркет, чтобы попасть в тюрьму и помочь своему внуку.

