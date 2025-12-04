В Кирове шестилетняя девочка сбежала из детсада и уехала в другой район города

В Кирове прохожий нашел шестилетнюю девочку в подъезде многоэтажки, ребенок сбежал из детского сада и уехал в незнакомый район города. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел днем, когда мать девочки пришла в детский сад, чтобы забрать двоих детей. Оставив одетую шестилетнюю дочь в раздевалке, она на несколько минут отошла за вторым ребенком из другой группы. Вернувшись, она не обнаружила дочь на месте. После безуспешных поисков в здании детсада родители обратились в полицию.

Спустя несколько часов в полицию обратился местный житель, который нашел ребенка в подъезде своего дома. Выяснилось, что девочка самостоятельно дошла до автовокзала, села на автобус и уехала в другой район города. Ребенок был передан родителям, противоправные действия в ее отношении не совершались.

До этого в поселке Каменоломни Ростовской области в подъезде жилого дома нашли полуторагодовалого ребенка. В коляске лежала записка, в которой мать утверждает, что ей 18 лет, она сирота и не в состоянии сама прокормить сына.

Ранее в Татарстане местные жители нашли брошенного младенца в подъезде дома.