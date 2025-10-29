Россиянка пыталась похудеть с помощью гастробаллона и заработала прободную язву

Гастробаллон для уменьшения аппетита вызвал прободную язву у жительницы Приморья

В Приморье врачи спасли женщину, которая заработала язву, пытаясь похудеть радикальным методом. О результатах операции рассказали в Находкинской городской больнице.

Местная жительница хотела похудеть и установила гастробаллон — силиконовый шар, который уменьшает объем желудка, что способствует уменьшению аппетита. Спустя полторы недели 35-летняя женщина стала испытывать боль в желудке и обратилась в больницу спустя три дня, когда она стала невыносимой.

Оказалось, что содержимое желудка пациентки стало вытекать в брюшную полость из-за прободной язвы, возникшей как редкое осложнение от установки гастробаллона.

Женщине провели 40-минутную лапароскопическую операцию, в ходе которой хирург Владимир Сапожников ушил сквозной дефект в стенке отдела пищеварительного тракта, а затем промыл и обработал внутреннее пространство и органы. Инородное тело извлекли через пищевод специальными щипцами.

Спустя неделю пациентка была выписана, но ее реабилитация продолжается и в настоящее время.

