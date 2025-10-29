На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка пыталась похудеть с помощью гастробаллона и заработала прободную язву

Гастробаллон для уменьшения аппетита вызвал прободную язву у жительницы Приморья
true
true
true
close
Находкинская городская больница

В Приморье врачи спасли женщину, которая заработала язву, пытаясь похудеть радикальным методом. О результатах операции рассказали в Находкинской городской больнице.

Местная жительница хотела похудеть и установила гастробаллон — силиконовый шар, который уменьшает объем желудка, что способствует уменьшению аппетита. Спустя полторы недели 35-летняя женщина стала испытывать боль в желудке и обратилась в больницу спустя три дня, когда она стала невыносимой.

Оказалось, что содержимое желудка пациентки стало вытекать в брюшную полость из-за прободной язвы, возникшей как редкое осложнение от установки гастробаллона.

Женщине провели 40-минутную лапароскопическую операцию, в ходе которой хирург Владимир Сапожников ушил сквозной дефект в стенке отдела пищеварительного тракта, а затем промыл и обработал внутреннее пространство и органы. Инородное тело извлекли через пищевод специальными щипцами.

Спустя неделю пациентка была выписана, но ее реабилитация продолжается и в настоящее время.

Ранее россиянка проглотила зубной протез и отказывалась от операции, надеясь, что он выйдет сам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами