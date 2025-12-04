Ростовчанин стащил из магазина кассовый аппарат и потратил деньги на алкоголь

В Краснодаре мужчина украл кассовый аппарат и потратил деньги на алкоголь

В Краснодаре полиция задержала 24-летнего жителя Ростова-на-Дону по подозрению в краже, мужчина похитил кассовый аппарат с выручкой и сбежал. Об этом сообщает Краснодарское управление МВД.

Инцидент произошел в магазине на улице Уральской. По данным правоохранительных органов, подозреваемый пробрался в закрытый табачный ларек, отжав входную дверь. Из помещения он похитил кассовый аппарат, в котором находилось 46 тысяч рублей. О краже в полицию заявил владелец магазина.

Сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали предполагаемого злоумышленника. На допросе молодой человек полностью признал свою вину. Он пояснил, что похищенные денежные средства потратил на покупку спиртного, а сам кассовый аппарат выбросил. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

