Россиянка сообщила код из СМС и потеряла 1,5 млн рублей

В Кургане девушка сообщила код из СМС и лишилась 1,5 млн рублей
Ilya Naymushin/Reuters

В Кургане 24-летняя девушка поверила мошенникам и лишилась сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Все началось в середине августа с телефонного звонка. Неизвестный представился девушке «сотрудником оператора связи» и сообщил о якобы истечении договора. Горожанка поверила аферисту и сообщила ему код из СМС.

Затем ей звонили другие злоумышленники, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов и Банка России. По их инструкциям она переводила средства на «безопасные счета» и устанавливала приложения.

Девушка почти три месяца отправляла аферистам деньги, ущерб составил 1,5 млн рублей. После этого «следователь» сообщил ей, что деньги вернуть невозможно, и пострадавшая обратилась в полицию.

