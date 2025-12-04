Школьник едва не лишился зрения на квесте в стиле «Гарри Поттера»

Во Владимирской области школьнику попали в глаз лазером во время квеста

В Гусь-Хрустальном прокуратура требует привлечь к уголовной ответственности организаторов квеста, где ребенок получил серьезную травму глаза. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

10-летнего мальчика пригласили на день рождения приятеля, праздник проводился в игровой комнате торгового центра. Мать именинника пригласила аниматоров, которые проводили квест в стиле «Гарри Поттера».

В одном из конкурсов детям нужно было попасть лазерным устройством в воздушный шарик. Один из гостей направил луч в глаз 10-летнему школьнику, мальчика госпитализировали и прооперировали.

По данным Telegram-канала Mash, руководство компании, проводившей праздник, объяснилось в полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

