Подросток забил пожилую соседку, ограбил и поджег ее дом

В Волгограде взяли под стражу подростка, забившего пенсионерку
В Волгограде подростка обвиняют в жестоком избиении престарелой соседки, врачи не смогли спасти пострадавшую. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 1 декабря, пенсионерка сделала замечание 17-летнему соседскому подростку из-за его поведения. Молодой человек проник в дом женщины и жестоко избил ее.

Когда пострадавшая потеряла сознание от удара в голову, юноша похитил из дома деньги и технику. Чтобы скрыть следы преступления, он устроил пожар и скрылся. Во время тушения огня спасатели обнаружили избитую хозяйку дома, спасти ее не удалось. Подозреваемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело. По данным портала «Высота 102», во время допроса задержанный сознался в содеянном.

До этого в Калининграде 65-летний мужчина поспорил с 70-летней соседкой по коммуналке и избил ее. У пожилой женщины диагностировали закрытый перелом ребра со смещением отломков, а также кровоподтек грудной клетки. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Ранее в Туле мужчина жестоко избил 85-летнюю женщину после интимного свидания.

