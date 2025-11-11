В Малайзии 2-летнего ребенка затянуло на ленту для багажа в аэропорту

В Малайзии двухлетнего малыша затянуло на багажную ленту в аэропорту, пишет издание Berita Harian.

По данным пожарно-спасательной службы, двухлетний мальчик застрял в механизме транспортера, а его трехлетняя сестра, по предварительным данным, подверглась кратковременному воздействию излучения оборудования.

Начальник пожарных Мохд Ханнис Моктар сообщил, что сигнал о происшествии поступил около 10 часов вечера по местному времени. На место была направлена команда спасателей, которая использовала специальное оборудование, чтобы безопасно извлечь детей.

После спасения малышей передали медикам, и их доставили в больницу для обследования. Оба ребенка находятся в удовлетворительном состоянии.

Специалисты еще раз призвали родителей быть особенно внимательными к детям в общественных местах, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.

