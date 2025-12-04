Пермяк «заминировал» бар, из которого его выгнали, и поплатился

Житель Пермского края заплатил штраф в 100 тысяч рублей за пьяную месть

В Пермском крае мужчина обиделся на бар и заявил, что в нем готовится взрыв. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по региону.

Житель Краснокамска отдыхал в одном из местных баров, но ночью его, сильно выпившего, выгнали из заведения. 37-летний мужчина обиделся и решил отомстить. Он позвонил в экстренные службы и сообщил о готовящемся в баре взрыве.

Прибывшие полицейские тщательно проверили заведение и прилегающую территорию, но взрывчатки не нашли. Зато быстро выяснили, кто совершил ложный звонок, который нарушил работу правоохранителей и отвлек их от важных дел.

Мужчину признали виновным по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма из хулиганских побуждений. Суд учел его признание вины, раскаяние и оказание благотворительной помощи.

В итоге гражданина наказали штрафом в 100 тыс. рублей с рассрочкой платежа. Через пять месяцев он выплатил всю сумму.

