Двое иностранцев похищали детей в Уфе и издевались над ними

В Уфе осудили иностранцев, которые открыли для детей подпольную школу с пытками

Двух иностранцев осудили за похищение и истязание детей в Башкирии. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

В феврале 2023 года обвиняемые организовали в Уфе платное обучение для детей мигрантов. На деле несовершеннолетних регулярно били и применяли в отношении них психологическое насилие за нарушение дисциплины и плохие оценки. Детей незаконно удерживали, перевозили по разным съемным квартирам и не давали им выходить на улицу.

В июле прошлого года один из подростков сбежал и попросил помощи. После этого силовики освободили 16 детей в возрасте от 5 до 15 лет, а виновные были задержаны и арестованы. Также выяснилось, что один из обвиняемых помогал четырем иностранцам находиться в России без нужных документов.

Фигурантов признали виновными в похищении детей, совершенном группой лиц с корыстной целью и применением насилия, в издевательствах над несовершеннолетними, а также в организации незаконной миграции.

Суд приговорил одного из них к 11 годам лишения свободы, а второго — к 6 годам. Отбывать назначенные сроки осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.

