На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое иностранцев похищали детей в Уфе и издевались над ними

В Уфе осудили иностранцев, которые открыли для детей подпольную школу с пытками
true
true
true
close
Telegram-канал Следком Башкирии

Двух иностранцев осудили за похищение и истязание детей в Башкирии. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

В феврале 2023 года обвиняемые организовали в Уфе платное обучение для детей мигрантов. На деле несовершеннолетних регулярно били и применяли в отношении них психологическое насилие за нарушение дисциплины и плохие оценки. Детей незаконно удерживали, перевозили по разным съемным квартирам и не давали им выходить на улицу.

В июле прошлого года один из подростков сбежал и попросил помощи. После этого силовики освободили 16 детей в возрасте от 5 до 15 лет, а виновные были задержаны и арестованы. Также выяснилось, что один из обвиняемых помогал четырем иностранцам находиться в России без нужных документов.

Фигурантов признали виновными в похищении детей, совершенном группой лиц с корыстной целью и применением насилия, в издевательствах над несовершеннолетними, а также в организации незаконной миграции.

Суд приговорил одного из них к 11 годам лишения свободы, а второго — к 6 годам. Отбывать назначенные сроки осужденные будут в исправительной колонии строгого режима.

Ранее дядя и тетя похитили свою пятилетнюю племянницу и продали ее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами