Актриса Марина Яковлева призвала снимать фильмы о настоящем героизме

Актриса Яковлева: помощь — это дело, а не повод для хвастовства

Многие деятели культуры оказывают поддержку фронту. Об этом в новом выпуске авторского подкаста «Сорян, это подкаст» в рамках метапроекта «Телега Online» рассказала актриса театра и кино, заслуженная артистка России Марина Яковлева.

По ее словам, они делают это «не для показухи, а из искреннего желания помочь», предпочитая скромность громким заявлениям.

«Помощь — это дело, а не повод для хвастовства. Некрасиво кичиться тем, сколько ты дал денег на благотворительность. Не принято хвастаться в некоторых кругах», — сказала актриса.

По ее словам, многие деятели культуры поддерживают бойцов, но предпочитают делать это незаметно.

«Я об этом не кричу, а делаю. Я хочу развеять этот миф: нас много, кто помогает. Просто у некоторых не принято кричать и бить себя в грудь о сделанном добром деле. Я бы не стала приравнивать молчание к боязни оказаться в санкционных списках Украины», — подчеркнула артистка.

Яковлева привела примеры поддержки: от вязаных носков до писем от детей, которые, по ее словам, «очень греют на фронте». Также она высказалась о современном патриотическом кино. По ее мнению, многие молодые режиссеры сводят войну к «войнушке», не показывая настоящего подвига.

«Я снималась в картинах, которые создавали участники войны. Это лучший образец фильмов о войне, показывающих пример подвига, пробуждающего наши лучшие человеческие чувства», — рассказала она.

По ее мнению, только фильмы, наполненные героизмом и самопожертвованием, должны становиться образцами для подражания.

В качестве примера истинного героизма актриса привела историю сапера-разведчика Закарьи Алиева, который три недели в одиночку удерживал рубеж от ВСУ.

«Вот это человек с большой буквы. Вот на кого надо равняться. Вот о его подвиге фильм снять и показать нужно. Такая картина к свету и добру будет звать», — отметила она.