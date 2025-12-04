В Волгограде рыбак случайно выстрелил себе в лицо из гарпуна

Хирурги Волгоградской городской клинической больницы № 1 спасли мужчину, который выстрелил себе в лицо из гарпуна во время подводной охоты. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

52-летний пациент был доставлены в больницу с тяжелым ранением, он случайно выстрелил в себя из трехзубого гарпуна, который глубоко вошел в ткани лица. Инородное тело застряло в миллиметре от сонной артерии. Было принято решение о проведении немедленного хирургического вмешательства.

«Гарпун благополучно извлекли, при этом врачам удалось сохранить критически важные сосуды и нервы», — сообщили в Облздраве.

Жизни пациента ничего не угрожает, мужчине предстоит пройти курс реабилитации.

