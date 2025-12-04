Полиция задержала мужчин, причастных к угону иномарок в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Санкт-Петербурга и одного жителя Выборгского района Ленинградской области, причастных как минимум к двум угонам автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из публикации следует, что в мае прошлого года на проспекте Тореза была похищена машина Mitsubishi Outlander, стоимость которой составляет 1,4 млн рублей. В мае 2025 года такой же автомобиль угнали на проспекте Луначарского. Владелец транспортного средства оценил причиненный ущерб в 2,3 млн рублей.

На фоне произошедшего полиция возбудила уголовные дела по статье о краже в особо крупном размере. В результате сотрудникам МВД удалось установить личности троих подозреваемых и задержать их.

«Двое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления», — подчеркивается в материале.

Стражи порядка провели обыски в помещениях и гаражах фигурантов и нашли комплекс оборудования, применявшегося для угонов автомобилей. В том числе речь идет об устройстве для несанкционированного запуска двигателей и станках для изготовления ключей от машин. Более того, правоохранители конфисковали мобильные телефоны, документы на различные транспортные средства и личные вещи владельцев автомобилей, найденные злоумышленниками в салонах и багажниках машин.

В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские пытаются установить личности возможных соучастников и местонахождение угнанных автомобилей.

