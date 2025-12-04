На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Полиция задержала мужчин, причастных к угону иномарок в Петербурге

«Ъ»: в Петербурге задержали троих автоугонщиков
true
true
true
close
Artistic Operations/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Санкт-Петербурга и одного жителя Выборгского района Ленинградской области, причастных как минимум к двум угонам автомобилей иностранного производства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Управление уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из публикации следует, что в мае прошлого года на проспекте Тореза была похищена машина Mitsubishi Outlander, стоимость которой составляет 1,4 млн рублей. В мае 2025 года такой же автомобиль угнали на проспекте Луначарского. Владелец транспортного средства оценил причиненный ущерб в 2,3 млн рублей.

На фоне произошедшего полиция возбудила уголовные дела по статье о краже в особо крупном размере. В результате сотрудникам МВД удалось установить личности троих подозреваемых и задержать их.

«Двое задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления», — подчеркивается в материале.

Стражи порядка провели обыски в помещениях и гаражах фигурантов и нашли комплекс оборудования, применявшегося для угонов автомобилей. В том числе речь идет об устройстве для несанкционированного запуска двигателей и станках для изготовления ключей от машин. Более того, правоохранители конфисковали мобильные телефоны, документы на различные транспортные средства и личные вещи владельцев автомобилей, найденные злоумышленниками в салонах и багажниках машин.

В настоящее время подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские пытаются установить личности возможных соучастников и местонахождение угнанных автомобилей.

Ранее житель Тамбовской области за одну ночь угнал и разбил кувалдой две машины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами