На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России стартовал фотоконкурс о позитивных изменениях в регионах

«Единая Россия» запустила фотоконкурс о созданных по программе партии объектах
true
true
true
close
Партия «Единая Россия»

«Единая Россия» запустила всероссийский фотоконкурс объектов инфраструктуры, созданных по народной программе партии, его главная цель — через фотографии, сделанные жителями регионов, показать реальные изменения в городах и селах страны, сообщила пресс-служба политической силы.

Все желающие могут подать заявку на участие в конкурсе до 1 марта 2026 года на сайте «естьрезультат.рф».

Уточняется, что конкурс проводится в пяти номинациях: «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь», «Территория возможностей». Выбрав нужную, участник может загрузить фотографию с кратким пояснением.

На конкурс принимаются снимки новых или реконструированных школ, детских садов, больниц, культурных центров и библиотек, благоустроенных парков и скверов, дворов и спортплощадок, новых автобусов и дорог, современных предприятий и научных центров.

Открытое онлайн-голосование в рамках конкурса пройдет на сайте с 1 февраля по 15 апреля 2026 года.

Награждение победителей состоится 15 мая в Москве. Они получат ценные призы, также работы лауреатов представят на региональных выставках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами