В России стартовал фотоконкурс о позитивных изменениях в регионах

«Единая Россия» запустила фотоконкурс о созданных по программе партии объектах

«Единая Россия» запустила всероссийский фотоконкурс объектов инфраструктуры, созданных по народной программе партии, его главная цель — через фотографии, сделанные жителями регионов, показать реальные изменения в городах и селах страны, сообщила пресс-служба политической силы.

Все желающие могут подать заявку на участие в конкурсе до 1 марта 2026 года на сайте «естьрезультат.рф».

Уточняется, что конкурс проводится в пяти номинациях: «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь», «Территория возможностей». Выбрав нужную, участник может загрузить фотографию с кратким пояснением.

На конкурс принимаются снимки новых или реконструированных школ, детских садов, больниц, культурных центров и библиотек, благоустроенных парков и скверов, дворов и спортплощадок, новых автобусов и дорог, современных предприятий и научных центров.

Открытое онлайн-голосование в рамках конкурса пройдет на сайте с 1 февраля по 15 апреля 2026 года.

Награждение победителей состоится 15 мая в Москве. Они получат ценные призы, также работы лауреатов представят на региональных выставках.