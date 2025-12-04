На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Российская газета» представила итоги рейтинга юридических услуг 2025 года

Число заявок на юридический рейтинг «Российской газеты» выросло на 60%
true
true
true
close
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

«Российская газета» опубликовала итоги третьего ежегодного исследования рынка юридических услуг. Результаты размещены в бумажной версии издания в тематическом приложении «Право» и на портале RG.RU.

Исследование, стартовавшее в мае, стало продолжением инициативы, запущенной в 2023 году. Уже в 2024 году проект утвердился как один из самых авторитетных в профессиональной среде, особенно на фоне ухода с российского рынка западных рейтинговых агентств.

В этом году редакция сохранила прежние принципы отбора. Прием заявок от адвокатов и юридических консультантов велся до октября. Соискатели в свободной форме представляли свои ключевые кейсы в рамках одной из юридических практик. Это позволило оценить не только результаты, но и умение структурированно и убедительно презентовать свою работу.

Как и ранее, к участию не допускались штатные юристы компаний, за исключением тех, чьи подразделения функционировали как внешние юрслужбы и могли это подтвердить документально.

В отличие от ряда других рейтингов, «Российская газета» не разделяет специалистов по регионам, исходя из того, что география сегодня не определяет качество юридической работы.

За три года рейтинг значительно расширился: с 16 отраслей права и 2 спецноминаций в 2023 году до 19 направлений и 3 спецноминаций в 2025 году. В этом году добавлены практика «GR/Связи с госорганами» и спецноминация «Юридический маркетинг/PR», что отражает новые тренды отрасли.

Интерес профессионального сообщества достиг рекорда: число заявок выросло на 60% по сравнению с 2024 годом. Попадание в финальные списки стало признанием высокого уровня экспертизы.

Рейтинг «Российской газеты» укрепил статус одного из ключевых инструментов оценки качества юридических услуг и демонстрации лучших практик на отечественном рынке.

