Independent: тюлененок в Новой Зеландии пришел в крафтовый бар и попал на видео

В Новой Зеландии детеныш тюленя пришел в крафтовый бар и попал на видео, пишет Independent.

Необычный инцидент произошел в баре крафтового пива Sprig + Fern The Meadows. На территорию заведения, где разрешено находиться домашним животным, проник дикий гость — детеныш тюленя.

Как сообщают местные власти, за этим молодым тюленем уже наблюдали сотрудники службы охраны природы. Животное сумело пробраться внутрь и устроило себе импровизированное укрытие под посудомоечной машиной.

С помощью собачьей переноски и кусочка лосося посетителям и персоналу удалось выманить тюления из его убежища. После этого инспекторы заповедника благополучно выпустили его в естественную среду обитания.

Эксперты отмечают, что подобные случаи не редкость в этот сезон. Молодые тюлени, отличающиеся особым любопытством, часто заплывают далеко вглубь суши, иногда преодолевая расстояния до 15 километров от берега в поисках приключений.

Ранее в Казахстане на берег выбросило туши более 100 тюленей.