На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новой Зеландии детеныш тюленя пришел в крафтовый бар и попал на видео

Independent: тюлененок в Новой Зеландии пришел в крафтовый бар и попал на видео
true
true
true

В Новой Зеландии детеныш тюленя пришел в крафтовый бар и попал на видео, пишет Independent.

Необычный инцидент произошел в баре крафтового пива Sprig + Fern The Meadows. На территорию заведения, где разрешено находиться домашним животным, проник дикий гость — детеныш тюленя.

Как сообщают местные власти, за этим молодым тюленем уже наблюдали сотрудники службы охраны природы. Животное сумело пробраться внутрь и устроило себе импровизированное укрытие под посудомоечной машиной.

С помощью собачьей переноски и кусочка лосося посетителям и персоналу удалось выманить тюления из его убежища. После этого инспекторы заповедника благополучно выпустили его в естественную среду обитания.

Эксперты отмечают, что подобные случаи не редкость в этот сезон. Молодые тюлени, отличающиеся особым любопытством, часто заплывают далеко вглубь суши, иногда преодолевая расстояния до 15 километров от берега в поисках приключений.

Ранее в Казахстане на берег выбросило туши более 100 тюленей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами