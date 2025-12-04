На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Андрей Кончаловский высоко оценил выставку «Образ Москвы в русском искусстве»

Кончаловский: выставка Русского музея на ВДНХ дала повод гордиться Москвой
МосФото

Москва становится самым удобным и красивым мегаполисом мира, заявил агентству городских новостей «Москва» российский режиссер театра и кино Андрей Кончаловский.

Он подчеркнул, что провел много времени в крупнейших городах мира, потому может дать взвешенную оценку.

«Говорю со всей ответственностью: на наших глазах Москва превращается в самый удобный и красивый мегаполис планеты. Из Санкт-Петербурга в столицу привезли настоящие шедевры, рассказывающие о жизни дореволюционной и советской Москвы, портреты выдающихся жителей города, большие исторические полотна», — отметил Кончаловский.

Он добавил, что в экспозиции представлена и работа его прадеда — Василия Сурикова.

По мнению Кончаловского, выставка Русского музея на ВДНХ — не только прекрасная возможность для гостей и жителей Москвы увидеть жемчужины коллекции музея, но и еще один повод испытать гордость за столицу.

Ранее сообщалось, что выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» открылась в павильоне №1 «Центральный» на ВДНХ 6 сентября.

