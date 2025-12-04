На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Болотной площади открылся бесплатный каток проекта «Сделано в Москве»

Площадь катка на Болотной площади увеличили до 2,5 тыс. квадратных метров
Евгений Самарин/Mos.ru

На Болотной площади возле флагманской площадки проекта «Сделано в Москве» начал работу бесплатный каток. Он стал частью арт-павильона «Фабрика подарков», где посетители могут приобрести товары столичных производителей — от косметики до одежды и сувениров, сообщила пресс-служба проекта.

Каток рассчитан на одновременное пребывание до 500 человек. В этом году его площадь увеличена до 2,5 тыс. квадратных метров.

В центре катка установлена ель с украшениями, выполненными в стилистике символа наступающего года — огненной лошади. Арт-объект с ее изображением также украшает конец ледового поля.

Партнером площадки выступает Альфа-Банк, компания установила внутри арт-павильона станцию для кастомизации банковских карт.

Прокатиться на коньках москвичи и гости столицы могут бесплатно, после прохождения регистрации. Продолжительность сеансов составляет от полутора до двух часов, они проводятся по расписанию.

