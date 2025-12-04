На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Активном гражданине» начали вручать призы победителям акции «Сказочный поезд»

Первые участники «Сказочного поезда» получили сувениры и городские баллы
true
true
true
close
Helga King/Shutterstock/FOTODOM

Победители новогодней акции «Сказочный поезд» платформы «Активный гражданин» начали получать призы. По условиям акции участникам, выполнившим все 10 заданий, вручаются сувениры программы лояльности «Миллион призов» или городские баллы, уточняется на сайте mos.ru.

Для участия в акции необходимо до 14 января посетить 10 виртуальных станций и выполнить индивидуальные задания, которые ежедневно появляются на главной странице проекта. Первое задание нужно выполнить не позднее 5 января.

После участник считается победителем, приз для него определяется случайным образом. В числе подарков — праздничные наборы для сервировки, гирлянды в форме деревянных домиков, подсвечники, а также 2026 или 10 тыс. городских баллов.

Cувенир можно заказать на сайте программы «Миллион призов» в категории «Зима в Москве». Получить — в выбранный период в павильоне «Миллион призов» на одной из площадок проекта «Зима в Москве», предъявив QR-код из личного кабинета. Оформить заказ необходимо в течение семи дней с момента выигрыша, но не позднее 14 января.

Принять участие в акции могут все пользователи «Активного гражданина», имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. Подробные правила акции опубликованы на сайте проекта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами