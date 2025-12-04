В «Активном гражданине» начали вручать призы победителям акции «Сказочный поезд»

Победители новогодней акции «Сказочный поезд» платформы «Активный гражданин» начали получать призы. По условиям акции участникам, выполнившим все 10 заданий, вручаются сувениры программы лояльности «Миллион призов» или городские баллы, уточняется на сайте mos.ru.

Для участия в акции необходимо до 14 января посетить 10 виртуальных станций и выполнить индивидуальные задания, которые ежедневно появляются на главной странице проекта. Первое задание нужно выполнить не позднее 5 января.

После участник считается победителем, приз для него определяется случайным образом. В числе подарков — праздничные наборы для сервировки, гирлянды в форме деревянных домиков, подсвечники, а также 2026 или 10 тыс. городских баллов.

Cувенир можно заказать на сайте программы «Миллион призов» в категории «Зима в Москве». Получить — в выбранный период в павильоне «Миллион призов» на одной из площадок проекта «Зима в Москве», предъявив QR-код из личного кабинета. Оформить заказ необходимо в течение семи дней с момента выигрыша, но не позднее 14 января.

Принять участие в акции могут все пользователи «Активного гражданина», имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. Подробные правила акции опубликованы на сайте проекта.