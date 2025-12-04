В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о развитии спортивной инфраструктуры

В Ямале открыли в 2025 году пять новых спортивных объектов

В 2025 году Ямал достиг значительных успехов в развитии спортивной инфраструктуры, подготовке кадров и вовлечении населения в массовый спорт. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александр Кусенко.

Сообщается, что в число новых спортивных объектов входят два центра единоборств в Тарко-Сале и Мужах, спортивно-оздоровительный комплекс в Харпе, спорткомплекс в Ноябрьске и всесезонный экстрим-парк в Салехарде.

Кроме того, в этом году в ЯНАО стартовала программа «Земский тренер», направленная на привлечение квалифицированных специалистов в сфере спорта в сельские районы и малые города с населением до 50 тыс. человек. Ямал стал одним из первых регионов России, где инициатива получила расширенный формат и действует во всех муниципалитетах округа.

Также первый юбилей отметили VI Арктические экстремальные игры «Северный характер». В 2025 году им присвоен статус всероссийских. В шестом сезоне проекта приняло участие рекордное количество спортсменов — почти 3800 человек из разных регионов РФ.

Продолжается успешное участие жителей округа в выполнении нормативов Всероссийского комплекса ГТО, за год в программе поучаствовали более 66 тыс. человек.

Кроме того, в спортивных школах и фитнес-центрах региона регулярно тренируются 208 участников СВО, также спортивные школы приняли 130 детей участников СВО в приоритетном порядке.

Значимой частью работы региона стало развитие сотрудничества с Волновахой. В течение года были проведены 29 совместных спортивных мероприятий.

В следующем году округ примет юбилейные V Всероссийские Арктические игры, также впервые на Ямале будут проведены всероссийские соревнования по альпинизму, силовому экстриму, самбо и тяжелой атлетике, первенство России по греко-римской борьбе, Всероссийский фестиваль ГТО среди трудовых коллективов.