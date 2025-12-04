В Краснодарском крае «граждан СССР» осудили за склонение к экстремизму

В Сочи «граждане СССР» получили от трех до пяти лет за склонение к экстремизму

В Сочи сторонников экстремистской организации «Граждане СССР» (организация запрещена в России) осудили за склонение к участию в экстремистской организации. Речь идет о матери и сыне — Юлии и Ярославе Рыбиных, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«20.06.2025 мать и сын были остановлены сотрудниками ДПС. В тот момент сын находился за рулем транспортного средства, с установленным на нем государственным регистрационным знаком, имеющим гербовую символику «СССР». После остановки Рыбины предоставили сотрудникам полиции паспорта граждан СССР, водительское удостоверение гражданина СССР, документы на автомобиль с символикой СССР и т.д.», — говорится в сообщении.

Правоохранителям Рыбины заявили, что не признают РФ как легитимное государство, публично заявив, что «Российская Федерация не существует, так как СССР официально не прекратил свое существование», «Нормативно-правовые акты РФ не имеют правового статуса», «Конституция Российской Федерации не имеет своего правового статуса».

Как выяснилось позже, семья не только состояла в организации, но и активно пропагандировала ее идеологию, убеждая вступить в организацию своих знакомых.

Юлию осудили на пять лет колонии общего режима, а ее сына Ярослава — на три. Приговор еще не вступил в силу, добавили в пресс-службе.

Ранее россиянку, отрицавшую существование РФ, осудили за неуплату налогов.