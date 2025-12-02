NYP: в Англии полицейские поймали оленя Санта-Клауса, сбежавшего с праздника

Один из оленей Санта-Клауса сбежал с рождественского мероприятия в Англии, пишет New York Post.

В графстве Мерсисайд развернулась операция по поимке беглого оленя, сбежавшего с рождественского аттракциона. Восьмичасовой поиск с привлечением полиции, добровольной береговой охраны, рейнджеров и даже Королевской морской пехоты завершился лишь глубокой ночью.

Олень сбежал из «Зачарованного леса Санты» в пригороде Ливерпуля Формби в субботу вечером. Животное, которое очевидцы описывали как «несущегося на север вдоль пляжа», быстро скрылось в темноте, и полиция потеряла его из виду.

Тревогу вызвало то, что олень вышел на побережье. Береговая охрана была приведена в состояние повышенной готовности из-за риска. Поиски велись с помощью тепловизионных биноклей и полицейского дрона. В конце концов, команде на квадроциклах удалось загнать беглеца в песчаные дюны на полигоне Альткар.

«Олень успокоился, и ветеринар при поддержке Королевской морской пехоты смог его безопасно забрать. Рождество спасено благодаря отличной работе нескольких служб», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Германии судят Санта-Клауса, который отхлестал четырехлетнего мальчика еловыми ветками.