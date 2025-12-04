Россиянам объяснили, что грозит за незаконное использование фотографий человека в сети

За незаконное использование личных фотографий другого человека на сторонних ресурсах в сети предусмотрена уголовная ответственность. Об этом в разговоре с RT предупредил председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Трапаидзе.

Специалист рассказал, что существуют два сценария, когда люди используют фотографии незнакомых граждан без их согласия.

«Первый сценарий — это когда известное лицо или организация используют фотографии таким образом. В этом случае можно предъявить претензию, включая компенсацию морального ущерба», — объяснил адвокат.

Он отметил, что в подобной ситуации также возможно возбуждение уголовного дела в связи с незаконным использованием персональных данных.

Однако чаще всего чужие фотографии используют мошенники. Порой снимки оказываются опубликованы на сайтах с «сомнительной репутацией», добавил адвокат. Так, по его словам, злоумышленники могут использовать фотографии незнакомых девушек, чтобы скрыть свою настоящую личность. При этом, осознавая ответственность, они используют зарубежные сайты и серверы, из-за чего обнаружить такие действия и предъявить претензии становится сложнее.

Руководитель департамента Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков до этого рассказал «Газете.Ru», что мошенники переходят к новым методам обхода защиты, и одним из самых активно развивающихся сценариев стала схема, при которой жертва сама звонит преступникам. Он отметил, что такой подход начал активно применяться еще во втором квартале 2025 года как ответ на ужесточение мер со стороны государства, операторов и бизнеса.

