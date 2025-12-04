Mash: в Дагестане четырехлетний мальчик задохнулся по пути из детсада

В Дагестане ребенок задохнулся пока ехал на маршрутке из детского сада. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел во время поездки в маршрутном такси «Газель». Мальчик из села Параул Карабудахкентского района ехал вместе с воспитательницей и водителем, находясь на заднем сидении, и задохнулся. Его не спасли.

По предварительной информации, на шее ребенка остался след от застежки-молнии на свитере. После осмотра судмедэкспертов мальчика передали родным. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Mash Gor сообщает, что в частном детском саду «Орленок», откуда ехал мальчик, знают о случившемся. Администрация учреждения утверждает, что водитель и воспитатель, с которыми ехал ребенок, не имеют отношения к организации.

До этого российский школьник угостился лакомством, предложенным другом, и едва не задохнулся. Мать мальчика рассказала, что сын съел лакомство, содержащее аллерген — орехи. У него развился молниеносный анафилактический шок.

Ранее в Приморье пятилетняя девочка едва не задохнулась из-за арбузного семечка.