Российские медиагруппы и операторы связи обсудили цифровую независимость отрасли

Цифровая независимость медиарынка напрямую связана с устойчивостью телеком-инфраструктуры, а обеспечить надежный доступ аудитории к отечественным платформам возможно только совместными усилиями отрасли. Об этом заявила в ходе деловой программы Московского индустриального медиафорума (МИМФ) исполнительный директор портала «Рамблер» и глава департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Отмечается, что дискуссия объединила крупнейшие медиагруппы, операторов связи, цифровые платформы и разработчиков инноваций. Участники форума обсудили развитие технологического суверенитета медиателекоммуникационной отрасли и перспективы применения искусственного интеллекта.

В рамках деловой программы Иванова также отметила, что демонополизация и поддержка разнообразия игроков являются ключом к сохранению культурного кода страны.

Кроме того, топ-менеджер Rambler&Co подчеркнула, что внедрение искусственного интеллекта открывает возможность не только догнать мировые аналоги, но и предложить качественно новые решения.

«Искусственный интеллект становится базовой инфраструктурой для медиа — он позволяет сохранить журналистику, аудиторию и культурный код страны, не отставая от ожиданий пользователей», — заявила Иванова.

В программе форума также прошел круглый стол «Искусственный интеллект и другие технологичные решения для бизнеса», модератором которого выступила главный редактор портала «Рамблер» Дарья Зарецкая. Участники обсудили использование ИИ в сериальном, кино- и медиапроизводстве, а также перспективные разработки, включая генеративные модели, цифровые аватары и аудиотехнологии.

По словам Зарецкой, искусственный интеллект стал рабочим инструментом, встроенным во все части портала.

«Мы создаем «Рамблер» таким, чтобы он чувствовал пользователя и его ритм жизни, экономил время и помогал ориентироваться в информационном потоке. Алгоритмы обработки естественного языка помогают формировать заголовки и находить тренды, а ИИ-модуль «Что нужно знать сейчас» в реальном времени собирает главное. Это новый стандарт работы медиа — гибкий, быстрый и умный», — отметила Зарецкая.