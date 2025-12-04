На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские медиагруппы и операторы связи обсудили цифровую независимость отрасли

«Рамблер» представил подход к созданию собственных ИИ-систем в медиа
true
true
true
close
Пресс-служба Rambler&Co

Цифровая независимость медиарынка напрямую связана с устойчивостью телеком-инфраструктуры, а обеспечить надежный доступ аудитории к отечественным платформам возможно только совместными усилиями отрасли. Об этом заявила в ходе деловой программы Московского индустриального медиафорума (МИМФ) исполнительный директор портала «Рамблер» и глава департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова.

Отмечается, что дискуссия объединила крупнейшие медиагруппы, операторов связи, цифровые платформы и разработчиков инноваций. Участники форума обсудили развитие технологического суверенитета медиателекоммуникационной отрасли и перспективы применения искусственного интеллекта.

В рамках деловой программы Иванова также отметила, что демонополизация и поддержка разнообразия игроков являются ключом к сохранению культурного кода страны.

Кроме того, топ-менеджер Rambler&Co подчеркнула, что внедрение искусственного интеллекта открывает возможность не только догнать мировые аналоги, но и предложить качественно новые решения.

«Искусственный интеллект становится базовой инфраструктурой для медиа — он позволяет сохранить журналистику, аудиторию и культурный код страны, не отставая от ожиданий пользователей», — заявила Иванова.

В программе форума также прошел круглый стол «Искусственный интеллект и другие технологичные решения для бизнеса», модератором которого выступила главный редактор портала «Рамблер» Дарья Зарецкая. Участники обсудили использование ИИ в сериальном, кино- и медиапроизводстве, а также перспективные разработки, включая генеративные модели, цифровые аватары и аудиотехнологии.

По словам Зарецкой, искусственный интеллект стал рабочим инструментом, встроенным во все части портала.

«Мы создаем «Рамблер» таким, чтобы он чувствовал пользователя и его ритм жизни, экономил время и помогал ориентироваться в информационном потоке. Алгоритмы обработки естественного языка помогают формировать заголовки и находить тренды, а ИИ-модуль «Что нужно знать сейчас» в реальном времени собирает главное. Это новый стандарт работы медиа — гибкий, быстрый и умный», — отметила Зарецкая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами