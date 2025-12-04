На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тело мужчины распухло из-за инцидента во время дайвинга

Тело дайвера из Перу распухло из-за резкого всплытия с 30-метровой глубины
Odditycentral.com

Тело мужчины из Перу распухло из-за инцидента во время дайвинга, и врачи ничего не могут с этим сделать, пишет Oddity Central.

Когда Алехандро Мартинес погрузился на глубину более 30 метров, чтобы собрать морепродукты, проплывающее судно повредило его кислородный шланг. Чтобы выжить, мужчине пришлось экстренно всплывать, грубо нарушив все правила декомпрессии. Резкий перепад давления привел к тому, что азот, растворенный в его крови, превратился в миллионы пузырьков. Они закупорили сосуды, повредили ткани и нервную систему, что привело к параличу рук и туловища.

Однако классический паралич — не самое страшное, что случилось с мужчиной. Его случай стал уникальным с медицинской точки зрения: пузырьки азота не рассосались, а прилипли к мышцам и органам, вызвав колоссальный отек. Бицепсы перуанца раздулись до 62 и 72 сантиметров в окружности, превратив тело в подобие надувного шара.

«Это уникальное в мире проявление декомпрессионной болезни. Обычно она вызывает боль, повреждение суставов или неврологические нарушения. Такие деформации — беспрецедентны», — объясняют врачи.

Хирургическое вмешательство бессмысленно и опасно: невозможно удалить миллионы микроскопических пузырьков, разбросанных по телу. Единственным лечением долгое время оставалась барокамера, где под давлением пузырьки должны были уменьшиться. Однако за все время терапии удалось устранить лишь около 30% из них, и прогресс остановился.

Несмотря на физические страдания и годы поисков лечения, Алехандро не сдается. Его главная мечта — снова погрузиться в море.

Ранее дайвер вступил в схватку с акулой, чтобы отбить свою подругу.

