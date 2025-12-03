В Ульяновске девятиклассник-боксер избил школьника до потери памяти

В Ульяновске подросток-боксер избил двух школьников до потери памяти. Об этом сообщает «Инсайд Ульяновск».

По данным Telegram-канала, инцидент произошел 24 ноября в здании ульяновской школы №53, где во вторую смену занимаются ученики из школы №49. Девятиклассник Артем, занимающийся боксом, решил защитить подругу Марину из 8-го класса, которая пожаловалась ему на насмешки одноклассника Ильи.

Спортсмен решил проучить обидчика и одним ударом в висок сбил его с ног, а после второго Илья потерял сознание. За него вступился Егор, но Артем повалил и его, нанеся удары по голове и лицу.

Учительница узнала о стычке, когда пострадавшие уже пришли в себя, и просто начала урок, никак не отреагировав на эту информацию.

Одному из школьников после драки потребовалась госпитализация. Скорая забрала его уже из дома, и мальчик с жалобами на головную боль оказался в больнице.

«Егор повторял одно и то же: «Где я? Что со мной? Меня били?» Одноклассники смеялись — никто не знал, что у него сотрясение мозга средней тяжести и частичная потеря памяти», — говорит мать ученика.

Родственники Артема приходили к пострадавшему в больницу, но, по словам женщины, извинений семье так и не принесли.

