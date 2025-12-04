На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Барнауле на аварийном доме образовался гигантский «ледяной водопад»

Жители Барнаула показали огромный ледяной сталактит на аварийном доме
true
true
true
close
Barnaul 22/VK

На доме №50 по улице Советской Армии в Барнауле образовался гигантский ледяной «сталактит». Об этом сообщает издание «Толк».

Жители города сообщили газете, что явление похоже на «ледяной водопад». При этом они отметили, что зрелище выглядит эффектно, но не слишком приятно. Судя по всему, его появлению предшествовал прорыв канализации.

Корреспонденты отметили, что многоквартирный дом признан аварийным и подлежит расселению и сносу. Согласно данным Фонда развития территорий, здание было построено в 1950-х годах, его общая площадь превышает 870 кв. метров. Дом был исключен из региональной программы капитального ремонта 27 декабря 2017 года из-за физического износа.

Несмотря на почти полное расселение, в доме еще остаются жильцы. По плану, расселение должно завершиться к 31 декабря 2030 года, а снос здания — до 31 декабря 2031 года.

Ранее автоюрист объяснил, кто должен возместить ущерб при падении снега с крыши на машину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами