В Барнауле на аварийном доме образовался гигантский «ледяной водопад»

На доме №50 по улице Советской Армии в Барнауле образовался гигантский ледяной «сталактит». Об этом сообщает издание «Толк».

Жители города сообщили газете, что явление похоже на «ледяной водопад». При этом они отметили, что зрелище выглядит эффектно, но не слишком приятно. Судя по всему, его появлению предшествовал прорыв канализации.

Корреспонденты отметили, что многоквартирный дом признан аварийным и подлежит расселению и сносу. Согласно данным Фонда развития территорий, здание было построено в 1950-х годах, его общая площадь превышает 870 кв. метров. Дом был исключен из региональной программы капитального ремонта 27 декабря 2017 года из-за физического износа.

Несмотря на почти полное расселение, в доме еще остаются жильцы. По плану, расселение должно завершиться к 31 декабря 2030 года, а снос здания — до 31 декабря 2031 года.

