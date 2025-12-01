На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Учительница совращала детей и оправдала это изменой мужа

В Канаде учительница совращала учеников и получила срок
GaudiLab/Shutterstock/FOTODOM

Учительница из Канады стала фигуранткой уголовного дела после рассылки непристойных фотографий несовершеннолетним. Об этом сообщает cbc.ca.

По данным издания, от действий 41-летней Келли Энн Дженнингс из Онтарио пострадали три подростка, двум из них в то время было 14-15 лет.

Женщина общалась с юношами в соцсетях. Там она отправляла снимки, на которых она позировала без одежды. В ответ она требовала фотографии соответствующего характера у школьников. Из них двое согласились сделать это.

Также женщина приставала к одному из юношей во время школьной экскурсии. Подросток рассказал обо всем матери, семья обратилась в полицию. Позже стало известно о еще трех подобных жалобах.

Педагог признала себя виновной. Она пояснила, что к таким действиям ее побудило состояние алкогольного опьянения и измена мужа. Суд приговорил фигурантку к четырем годам лишения свободы.

Ранее в США учительницу арестовали за отправку непристойных фото подростку.

