Степашин предложил блокировать не весь WhatsApp

Альтернативой полной блокировке мессенджера WhatsApp (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) могут быть точечные ограничения против экстремистских материалов. Об этом ТАСС заявил бывший премьер-министр РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

«Я не сторонник закрывать все. Мы уже в свое время закрывали в Советском Союзе — будут лакуны, дыры и так далее. Давайте опять же посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм — это можно блокировать», — сказал он.

До этого глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что в России неизбежно заблокируют мессенджер WhatsApp — это может произойти как в ближайшее время, так и через год. Он нарушает минимум пять законов, поэтому оснований для этого достаточно. Его судьба сегодня напрямую зависит от того, как быстро россияне привыкнут пользоваться отечественным Mах, насколько это будет удобно и эффективно.

На днях член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин также назвал блокировку WhatsApp вопросом времени. Он заявил, что компания-владелец системно игнорирует российские правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, поэтому этот вопрос предопределен.

Ранее россиян предупредили о рассылке вируса Astaroth через WhatsApp.