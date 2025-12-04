На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кузбассе 94-летняя женщина лишилась сбережений, впустив в квартиру двух «колдуний»

Две цыганки обворовали квартиру 94-летней женщины в Прокопьевске
Telegram-канал Полиция Кузбасса

В Кузбассе две цыганки обворовали квартиру пожилой женщины, притворившись колдуньями. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кемеровской области.

В полицию Прокопьевска обратилась внучка 94-летней местной жительницы. По ее словам, две женщины цыганской национальности пришли в квартиру к ее бабушке, «диагностировали» порчу и убедили пожилую женщину в необходимости «магической помощи».

Затем они по очереди ее отвлекали и обшарили шкафы с тумбами. «Колдуньи» нашли 70 тыс. рублей, которые и стали их добычей, и спешно покинули место преступления, но момент воровства попал на камеру, установленную в комнате.

41-летнюю ранее судимую женщину задержали в Алтайском крае, а ее 42-летнюю соучастницу — в Ставропольском. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Подозреваемые признали вину и вернули украденное. Им грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее россиянка обвинила соседку в колдовстве и получила штраф

