Россиян предостерегли от привычки убирать грязь из уголков глаз пальцами

Привычка убирать загрязнения в уголках глаз пальцами или ногтями может обернуться заражением бактериальным, вирусным или грибковым конъюнктивитом, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Миргородская.

«На пальцах, по данным исследований, может находиться от 2 до 140 млн микроорганизмов. Значительная их часть — потенциально патогенная, то есть способна вызвать воспаление. Когда человек убирает отделяемое из глаз пальцами, он рискует перенести эту микрофлору на чувствительную слизистую. Дополнительный источник инфекции — область под ногтями, где бактерий еще больше. В результате можно легко спровоцировать бактериальный, вирусный или грибковый конъюнктивит», — предупредила Миргородская.

Кроме того, по ее словам, край ногтя способен травмировать конъюнктиву или область слезного мясца, что повышает вероятность инфицирования и ухудшает течение воспаления.

«Как же правильно убрать загрязнение из глаза? Лучше использовать чистую бумажную салфетку, платочек или мягкую не ворсистую ткань. Вату и ватные палочки применять нежелательно — их волокна могут попасть в глаз и вызвать дополнительный дискомфорт. Можно просто умыться водой или закапать слезозаменители (искусственную слезу), а затем аккуратно промокнуть область вокруг глаз салфеткой. Такой подход помогает избежать травм и инфекций, сохранив здоровье глазной поверхности», — посоветовала офтальмолог.

