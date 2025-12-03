На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Башкирии мужчина выбросил опьяневшую 60-летнюю мать из окна

Житель Стерлитамака выбросил мать из окна и переложил на нее вину
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

В Башкирии сын выбросил родную мать в окно и обвинил в падении с высоты ее саму. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

В воскресенье, 30 ноября, у дома по улице Худайбердина в Стерлитамака обнаружили тело пенсионерки 1965 года рождения. В квартире женщины правоохранители застали ее 39-летнего сына. Мужчина заявил, что мать была у соседей и распивала спиртные напитки, а затем пришла домой и выбросилась из окна.

Однако сотрудники полиции и следователи выявили противоречия в показаниях родственника пенсионерки и ее соседей. Доказательством его причастности к преступлению стала запись с камеры наблюдения, установленной на соседнем доме. Таким образом было установлено, что пожилую женщину из окна вытолкнул ее сын.

На допросе мужчина признался, что день инцидента поссорился с матерью во время застолья и расправился с ней. Подозреваемого арестовали. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее россиянин забил кулаками 77-летнюю беспомощную мать, чтобы «прекратить ее страдания».

