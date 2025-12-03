На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд отправил в колонию россиянку, которая распивала алкоголь с подростками

Свердловчанка получила реальный срок за распитие алкоголя со школьницами
Depositphotos

В Красноуфимске 21-летнюю девушку приговорили к лишению свободы за спаивание школьниц, рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Красноуфимский районный суд приговорил местную жительницу к 4 годам 2 месяцам лишения свободы за вовлечение двух школьниц 2009 и 2011 года рождения в распитие спиртного.

Она регулярно угощала девочек пивом, сидром, алкогольными коктейлями и водкой — дома и в машине, используя свой авторитет. В итоге между ней и подростками установились доверительные отношения.

Подсудимая полностью признала вину и раскаялась. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.

Ранее школьницу накачали наркотиками, насиловали и удерживали против воли 12 дней.

