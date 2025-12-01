Школьницу накачали наркотиками, насиловали и удерживали против воли 12 дней

В Индии мужчина накачал подругу дочери наркотиками и насиловал ее с друзьями

Житель Индии 12 дней удерживал в плену несовершеннолетнюю подругу своей дочери, вместе с друзьями подвергая ее насилию. Об этом сообщает Newsx.

Как рассказала сама 14-летняя пострадавшая из штата Уттар-Прадеш, подруга пригласила ее домой и предложила прохладительный напиток с наркотиками.

Девушка заснула и позже проснулась в закрытой комнате. Рядом с ней находились отец подруги и двое его друзей. В течение 12 дней ей подсыпали в еду и питье наркотики, не давали уйти и насиловали.

Тем временем родственники обратились в полицию с заявлением об исчезновении девушки. Позже несовершеннолетнюю обнаружили без сознания на местном рынке.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в рамках которого задержали двоих подозреваемых, еще одного ищут.

Пострадавшая также рассказала, что сама посещала полицейский участок, но сначала специалисты не хотели возбуждать дело. Это произошло только после прямого обращения к вышестоящим сотрудникам правоохранительных органов.

